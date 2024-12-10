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Хабиров поручил утвердить правительство Башкирии до 19 декабря

Он назвал кандидатуры на главные посты в кабмине.

Источник: РИА "Новости"

Правительство республики должно быть сформировано и утверждено до 19 декабря 2024 года. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что направил проект документа в Госсобрание-Курултай.

На посту премьер-министра останется Андрей Назаров. По словам главы республики, предыдущий период правительство «вполне справилось со своими задачами».

На должности первых вице-премьеров Радий Хабиров предложил Рустема Муратова и Урала Кильсенбаева. Также в кабмине будет шесть заместителей премьера: Азамат Абдрахманов, Рустем Газизов, Наталья Полянская, Ирек Сагитов, Ильшат Фазрахманов и Александр Шельдяев.