После ареста Кушнарёва чиновники минтранса Дона сдали тест про коррупцию

Напомним, что в конце ноября министра транспорта Виталия Кушнарёва арестовали по уголовному делу о покупке и хранении оружия. Также ряд СМИ сообщил, что чиновника уличили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Девятого декабря стало известно, что Виталий Кушнарёв уволен со своего поста.