После ареста Кушнарёва чиновники минтранса Дона сдали тест про коррупцию

В понедельник, девятого декабря, в донском министерстве транспорта состоялся семинар, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«На мероприятии были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших об известных фактах коррупции. В завершении мероприятия сотрудники минтранса прошли тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции», — рассказали в министерстве.
Напомним, что в конце ноября министра транспорта Виталия Кушнарёва арестовали по уголовному делу о покупке и хранении оружия. Также ряд СМИ сообщил, что чиновника уличили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Девятого декабря стало известно, что Виталий Кушнарёв уволен со своего поста.