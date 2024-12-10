Что известно об аль-Джулани, который сверг Асада в Сирии

Настоящее имя Абу Мухаммеда аль-Джулани — Ахмад аш-Шараа. Он родился в 1982 году в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в семье инженера-нефтяника и учительницы географии. Родители мальчика родом с Голанских высот, но были вынуждены переехать оттуда, когда Голаны в 1967 году занял Израиль.
Псевдоним «аль-Джулани», который носит Ахмад аш-Шараа, переводится с арабского как «уроженец Голанских высот».
Когда мальчику было семь лет, его семья переехала в Сирию, на юго-запад Дамаска. Ахмад аш-Шараа окончил школу, где был прилежным учеником, а затем поступил в университет, чтобы изучать влияние СМИ на общество.
Его политические взгляды сформировались в пору студенчества, пишет RTVI.
Аль-Джулани был бессменным слушателем проповедей имама из Алеппо Махмуда Гул Агасси, убитого в 2007 году. Проповедник призывал начать джихад против США. Также существенное влияние на аль-Джулани оказали палестинская интифада 2000 года и теракт 11 сентября 2001 года в США.
В 2003 году Аль-Джулани вступил в салафитскую группировку «Аль-Каида* в Ираке» и участвовал в военных действиях против американской армии. В итоге его арестовали и посадили в тюрьму на три года. Он вышел из заключения в 2011 году, когда развивалась гражданская война в Сирии.
Аль-Джулани наладил сотрудничество с заместителем лидера «Исламского государства в Ираке»* Абу Бакра аль-Багдади Абу Муслимом ат-Туркмани. Их связывала давняя дружба, которая завязалась еще во время отбывания тюремного срока. Соратники начали действовать сообща в направлении осуществления джихада в Сирии.
Аль-Джулани по заданию «Аль-Каиды»* основал в Сирии ее филиал «Джебхат ан-Нусра»*. Оружием и финансами его снабжали сторонники аль-Багдади.
В 2013-м аль-Багдади намеревался встроить «Джебхат ан-Нусру»* в реорганизованное «Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ)»*. Такое преобразование грозило потерей автономии для группировки, поэтому аль-Джулани отказался присягнуть аль-Багдади. Он предпочел присоединиться к лидеру «Аль-Каиды»* Айману аль-Завахири.
ИГИЛ* пытался вернуть «Ан-Нусру»* под свое крыло, что в итоге стало причиной вооруженных столкновений между представителями группировок.
В 2016 году аль-Джулани переименовал «Нусру»* в «Джабхат Фатх аш-Шам»*. Он объявил объединение независимым. В 2016 году Аль-Джулани сформировал из своих последователей несколько мелких групп, с их помощью очистил Идлиб от ИГИЛ* и «Аль-Каиды». Регион оказался полностью под влиянием террориста.
США активно вело поиски аль-Джулани. Его внесли в перечень «особо опасных террористов». В 2017 году Белый дом был готов заплатить $10 млн любому, кто поможет его задержать.
Посольство США в Сирии утверждало, что несмотря на серию переименований основной костяк бойцов ХТШ* — это экс-члены «Ан-Нусры»*, что дает основание считать и новую группировку аль-Джулани террористической.
Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция заняла Дамаск и объявила о захвате власти. Ключевую роль в свержении режима Башара Асада играла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) под руководством аль-Джулани.
* организация признана в России террористической и запрещена