Что известно об аль-Джулани, который сверг Асада в Сирии

В 2003 году Аль-Джулани вступил в салафитскую группировку «Аль-Каида* в Ираке» и участвовал в военных действиях против американской армии. В итоге его арестовали и посадили в тюрьму на три года. Он вышел из заключения в 2011 году, когда развивалась гражданская война в Сирии.