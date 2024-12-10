Токаев посетил крупнейшее месторождение хромовой руды на западе Казахстана

Предприятие разрабатывает два месторождения — «Миллионное» и «Алмаз — Жемчужина». В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъёмная машина.