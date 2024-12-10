Токаев посетил крупнейшее месторождение хромовой руды на западе Казахстана

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения шахты «Болашак», проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год, передаёт BaigeNews.kz.
«Глава государства был проинформирован о том, что на объекте будет создано 1 800 рабочих мест с объёмом привлечённых инвестиций более 1 трлн тенге», — говорится в сообщении.
Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта «Болашак» является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.
Предприятие разрабатывает два месторождения — «Миллионное» и «Алмаз — Жемчужина». В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъёмная машина.
По словам руководителя ERG, запуск шахты «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.