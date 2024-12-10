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Санду встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС

Президент Молдовы направляется в Брюссель для встречи с генсеком НАТО и новым руководством ЕС.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду совершает 10—11 декабря рабочий визит в Брюссель, где проведет ряд встреч, сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках визита запланирована встреча с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте, на которой будут обсуждаться отношения между Молдовой и НАТО, а также вопросы региональной безопасности.

В Брюсселе Санду также встретится с новым руководством европейских институтов, включая глав Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейского совета Антониу Косту, Европейского парламента Роберту Метсолу, а также Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

«Этот визит отражает приверженность Республики Молдова продвижению по пути членства в Европейском союзе и повышению уровня жизни своих граждан посредством тесного сотрудничества с европейскими партнерами».

заявили в администрации президента.

На встречах будут обсуждаться вопросы интеграции экономики Молдовы в единый европейский рынок, привлечения инвестиций, финансирования инфраструктурных проектов и поддержки малых и средних предприятий для создания высокооплачиваемых рабочих мест и улучшения жизни людей. На повестке дня также дальнейшие реформы судебной системы, борьба с коррупцией и укрепление верховенства закона.

Президент Санду также сделает акцент на энергетической безопасности и обеспечении стабильных источников энергии.