Санду встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС

На встречах будут обсуждаться вопросы интеграции экономики Молдовы в единый европейский рынок, привлечения инвестиций, финансирования инфраструктурных проектов и поддержки малых и средних предприятий для создания высокооплачиваемых рабочих мест и улучшения жизни людей. На повестке дня также дальнейшие реформы судебной системы, борьба с коррупцией и укрепление верховенства закона.