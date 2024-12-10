Санду встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду совершает
В рамках визита запланирована встреча с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте, на которой будут обсуждаться отношения между Молдовой и НАТО, а также вопросы региональной безопасности.
В Брюсселе Санду также встретится с новым руководством европейских институтов, включая глав Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейского совета Антониу Косту, Европейского парламента Роберту Метсолу, а также Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.
«Этот визит отражает приверженность Республики Молдова продвижению по пути членства в Европейском союзе и повышению уровня жизни своих граждан посредством тесного сотрудничества с европейскими партнерами».
На встречах будут обсуждаться вопросы интеграции экономики Молдовы в единый европейский рынок, привлечения инвестиций, финансирования инфраструктурных проектов и поддержки малых и средних предприятий для создания высокооплачиваемых рабочих мест и улучшения жизни людей. На повестке дня также дальнейшие реформы судебной системы, борьба с коррупцией и укрепление верховенства закона.
Президент Санду также сделает акцент на энергетической безопасности и обеспечении стабильных источников энергии.