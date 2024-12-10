Лукашенко сказал о бешеном спросе на белорусскую технику

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 10 декабря, во время посещения предприятия «ПОЖСНАБ» в Борисове, сказал о бешеном спросе на белорусскую технику, передает БелТА.
Глава государства заметил, что указанное предприятие является частным и спросил:
— Перспектива какая? Спрос есть на продукцию?
Александру Лукашенко доложили о том, что спрос есть, причем он комплексный. Все дело в том, что предприятие предлагает сразу целую систему, включая разработку, науку, эксплуатацию техники. Также сказано, что продукция востребована за рубежом.
— Спрос бешеный. Значит, можно расширяться, — подчеркнул президент Беларуси.
Он акцентировал внимание на том, что указанное является принципиальным вопросом. Так, в момент формирования тех или иных программа не стоит что-то придумывать. Глава государства уточнил, что в Беларуси есть «море таких производств, как твои».
— В этом плане, если что-то нужно будет… Он частник, но давайте будем помогать, как государственному предприятию, — поручил Александр Лукашенко.
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