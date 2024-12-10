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Лукашенко сказал о бешеном спросе на белорусскую технику

Лукашенко, посещая Борисов, заявил про повышенный спрос на белорусскую технику.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 10 декабря, во время посещения предприятия «ПОЖСНАБ» в Борисове, сказал о бешеном спросе на белорусскую технику, передает БелТА.

Глава государства заметил, что указанное предприятие является частным и спросил:

— Перспектива какая? Спрос есть на продукцию?

Александру Лукашенко доложили о том, что спрос есть, причем он комплексный. Все дело в том, что предприятие предлагает сразу целую систему, включая разработку, науку, эксплуатацию техники. Также сказано, что продукция востребована за рубежом.

— Спрос бешеный. Значит, можно расширяться, — подчеркнул президент Беларуси.

Он акцентировал внимание на том, что указанное является принципиальным вопросом. Так, в момент формирования тех или иных программа не стоит что-то придумывать. Глава государства уточнил, что в Беларуси есть «море таких производств, как твои».

— В этом плане, если что-то нужно будет… Он частник, но давайте будем помогать, как государственному предприятию, — поручил Александр Лукашенко.

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Кстати, перечь существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси: «Бумага, картон, подгузники, прокладки».

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