Путин присвоил Евкурову звание генерала армии: что известно о военачальнике

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил воинское звание генерал армии заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову. В военном ведомстве последний курирует вопросы, связанные с боевой подготовкой войск.
Юнус-Бек Евкуров считается одним из самых известных боевых генералов российской армии. Он родился в 1963 году, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, большую часть жизни прослужил в армии. Именно Евкуров в июне 1999 года командовал группой спецназовцев, осуществивших знаменитый марш-бросок на Приштину в Югославии.
В биографии будущего замминистра обороны есть и успешная операция по освобождению попавших в плен к боевикам 12 военнослужащих во время одной из кампаний на Северном Кавказе.
В 2008 году Евкурова, отвечавшего за разведку замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа, назначили главой Ингушетии. Власти сочли, что кадровый военный сможет навести порядок в северокавказской республике.
Ингушетию профессиональный военный возглавлял одиннадцать лет, до 2019 года, после чего он вернулся в армию и получил должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Сразу после назначения Евкуров стал генерал-лейтенантом, а в 2021 году — генерал-полковником.