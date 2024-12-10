Путин присвоил Евкурову звание генерала армии: что известно о военачальнике

Ингушетию профессиональный военный возглавлял одиннадцать лет, до 2019 года, после чего он вернулся в армию и получил должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Сразу после назначения Евкуров стал генерал-лейтенантом, а в 2021 году — генерал-полковником.