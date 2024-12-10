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Путин присвоил Евкурову звание генерала армии: что известно о военачальнике

Командовавший легендарным марш-броском на Приштину офицер возглавлял Ингушетию, а затем стал заместителем министра обороны.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Путин присвоил Евкурову звание генерала армии.
Источник: Министерство обороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил воинское звание генерал армии заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову. В военном ведомстве последний курирует вопросы, связанные с боевой подготовкой войск.

Юнус-Бек Евкуров считается одним из самых известных боевых генералов российской армии. Он родился в 1963 году, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, большую часть жизни прослужил в армии. Именно Евкуров в июне 1999 года командовал группой спецназовцев, осуществивших знаменитый марш-бросок на Приштину в Югославии.

В биографии будущего замминистра обороны есть и успешная операция по освобождению попавших в плен к боевикам 12 военнослужащих во время одной из кампаний на Северном Кавказе.

В 2008 году Евкурова, отвечавшего за разведку замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа, назначили главой Ингушетии. Власти сочли, что кадровый военный сможет навести порядок в северокавказской республике.

Ингушетию профессиональный военный возглавлял одиннадцать лет, до 2019 года, после чего он вернулся в армию и получил должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Сразу после назначения Евкуров стал генерал-лейтенантом, а в 2021 году — генерал-полковником.

Путин Владимир