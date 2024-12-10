США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин

«Американцам и европейцам еще далеко до возвращения к своей идентичности. Их, вероятно, ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на “руку Москвы”. Западу сложно признать упадок своего могущества», — сказал Нарышкин.
Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и США, и Европу — но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор СВР. «Места будет распределять история», — подчеркнул Нарышкин.
Сейчас человечество сталкивается с большим количеством действительно серьезных общих вызовов, таких, как пандемии, изменение климата и связанная с этим глобальная миграция, бесконтрольное развитие технологий искусственного интеллекта, отметил Нарышкин.
«Ведущим региональным и мировым державам необходимо сообща искать способы реагирования на них. Американский и европейский полюса с их духом предпринимательства и новаторства могут и должны играть в этих процессах важную роль», — добавил директор СВР.