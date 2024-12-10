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Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Источник: © РИА Новости

«Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В первую очередь они говорили о ситуации в Сирии…. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — заявил Хебештрайт.

По его словам, Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

«Оба согласились работать вместе над тем, чтобы усилить участие Европейского Союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в Сирии», — добавил представитель правительства Германии, отметив, что дальнейшие действия будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке.

Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.