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Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Источник: © РИА Новости

«Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и “СМОА плюс” — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

«Мы всегда рады видеть в России индийских коллег», — сказал Белоусов, отметив, что Москву и Дели «связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении».

Министр обороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств.

По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани «послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере».

«Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется «детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах».

«Убежден, — заявил министр обороны России, — что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности».