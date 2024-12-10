Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии

По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани «послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере».