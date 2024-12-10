Медики Башкирии получат специальные выплаты за раннее выявление онкологии.

Медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний. Соответствующий документ подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.
«Такие доплаты получают медицинские работники за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии», — напомнили в правительстве.
В частности, при направлении пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра.
При подтверждении предварительного диагноза за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику.