Медики Башкирии получат специальные выплаты за раннее выявление онкологии.

В частности, при направлении пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра.



При подтверждении предварительного диагноза за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику.