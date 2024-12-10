Переговоры Орбана с Трампом продолжались три часа

«Избранный президент США принял Виктора Орбана в своем поместье во Флориде. Премьер-министр три часа вел переговоры с Дональдом Трампом», — заявило правительство на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Оно не уточнило, какие вопросы обсуждали политики.
Орбан также воздержался от этих подробностей, рассказывая о переговорах с Трампом. Он лишь добавил в социальных сетях, что вместе с ними в Мар-а-Лаго находились будущий помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Публикации сопровождались несколькими фотографиями со встречи в поместье Трампа, на которую Маск пришел со своим маленьким сыном. На одном из снимком сделана надпись: «Америка. Будущее наступило».
В 2024 году Орбан и Трамп встретились в Мар-а-Лаго уже в третий раз. Венгерский премьер открыто поддерживал кандидата республиканцев во время избирательной кампании в США и не скрывал, что рассчитывает на его возвращение в Белый дом. Сразу после президентских выборов Орбан одним из первых среди мировых лидеров поздравил Трампа с победой и заявил, что это будет хорошо для всех стран.
Венгрия связывает с его президентством надежды на урегулирование конфликта на Украине, которым Трамп обещал заняться после вступления в должность 20 января. Орбан утверждал, что если бы Трамп остался во главе США на второй срок, то не допустил бы украинского кризиса. Кроме того, Будапешт рассчитывает на нормализацию отношений с Вашингтоном, которые существенно ухудшились при демократической администрации Джо Байдена.