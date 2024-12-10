Переговоры Орбана с Трампом продолжались три часа

В 2024 году Орбан и Трамп встретились в Мар-а-Лаго уже в третий раз. Венгерский премьер открыто поддерживал кандидата республиканцев во время избирательной кампании в США и не скрывал, что рассчитывает на его возвращение в Белый дом. Сразу после президентских выборов Орбан одним из первых среди мировых лидеров поздравил Трампа с победой и заявил, что это будет хорошо для всех стран.