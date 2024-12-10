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Лукашенко прокомментировал ситуацию в Сирии

Неожиданное наступление вооруженной сирийской оппозиции застало врасплох местные власти, которые были вынуждены сдаться и приступить к передаче власти.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с рабочими предприятия «Пожснаб».

«Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть», — цитирует Лукашенко Тelegram-канал «Пул Первого».

При этом белорусский лидер акцентировал особое внимание на том, что в Сирии идет борьба ключевых игроков мировой арены.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт выступила с заявлением, речь в котором шла о том, что Беларусь выступает за как можно более быструю стабилизацию ситуации в Сирии.

При этом она подчеркнула, что в Минске внимательно следят за тем, как развиваются события на сирийской территории, но не вмешиваются во внутреннюю политику.

Наталья Эйсмонт пояснила, что белорусская сторона не является «заинтересованным игроком в регионе», но процессы, идущие в Сирии, стране «по-человечески небезразличны».

Вооруженная оппозиция в Сирии вошла в столицу Дамаск 8 декабря и распространила заявление о том, что полностью контролирует ситуацию в стране.

Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вместе со своими коллегами контактирует с руководством оппозиционных сил для осуществления мирной передачи власти.

В свою очередь в МИД РФ рассказали, что сирийский лидер Башар Асад после проведения переговоров принял решение покинуть Сирию. При этом российская сторона в переговорном процессе не участвовала.

Позднее стало известно, что бывший сирийский президент прибыл в Москву вместе с членами своей семьи.

Лукашенко Александр