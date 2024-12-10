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Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологии

Думский комитет рекомендовал кандидатуру Алексея Кидалова для назначения на должность руководителя облкоминформтехнологии.

Как сообщает V102.RU, кандидатура Алексея Кидалова была рассмотрена на заседании комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Чиновник является главой облкоминформтехнологии с июня 2021 года. Ранее он трудился заместителем председателя этого комитета.

Ранее сообщалось, что депутаты согласовали еще несколько кандидатур для назначения на посты руководителей нескольких органов исполнительной власти. Пока сенсаций в этом процессе нет: ныне работающие председатели сохранят свои должности.