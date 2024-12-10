Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологии

Как сообщает V102.RU, кандидатура Алексея Кидалова была рассмотрена на заседании комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.
Чиновник является главой облкоминформтехнологии с июня 2021 года. Ранее он трудился заместителем председателя этого комитета.
Ранее сообщалось, что депутаты согласовали еще несколько кандидатур для назначения на посты руководителей нескольких органов исполнительной власти. Пока сенсаций в этом процессе нет: ныне работающие председатели сохранят свои должности.