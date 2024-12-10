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«Начнется борьба за власть». Лукашенко высказался о ситуации в Сирии

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Сирию, сказав о борьбе за власть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря во время поездки в Борисов прокомментировал ситуацию в Сирии, сказав о борьбе за власть, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства, говоря о происходящем в Сирии, отметил, что для белорусской стороны важен опыт. Он обратил внимание на то, что в свое время Сирию превратили в полигон для испытания.

— Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть, — заявил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, в указанной стране идет борьба основных игроков.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации.

Кроме того, МИД сказал, что посольство Беларуси остается в Сирии в Дамаске.