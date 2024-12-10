Нарышкин: США терпят провалы на постсоветском пространстве

«США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — сказал он в интервью журналу «Разведчик».
Анализ имеющихся в СВР данных позволяет сделать вывод о том, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб, рассказал Нарышкин. «Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами», — отметил глава СВР.
Он обратил внимание, что такой подход вытекает из «известной максимы англосаксов: “Кто управляет Евразией, тот владеет миром”. “Хотя “управлять” для них означает “разделять”, “сеять хаос”, а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве “беспристрастных гарантов без- опасности”. Как это происходит — хорошо видно на украинском примере”, — подчеркнул Нарышкин.