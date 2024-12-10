Нарышкин: США терпят провалы на постсоветском пространстве

Он обратил внимание, что такой подход вытекает из «известной максимы англосаксов: “Кто управляет Евразией, тот владеет миром”. “Хотя “управлять” для них означает “разделять”, “сеять хаос”, а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве “беспристрастных гарантов без- опасности”. Как это происходит — хорошо видно на украинском примере”, — подчеркнул Нарышкин.