Лукашенко сказал про белорусский опыт в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Борисов сказал про белорусский опыт в борьбе с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что на прошлой неделе в СМИ появилась информацию о том, что в конгрессе США признали, что и локдаун сильно навредил в момент пандемии коронавирусной инфекции, и маски были не нужны. В связи с этим главе государства задали вопрос.
«Приятно ли Первому, что белорусский опыт борьбы с коронавирусом признали эффективным?» — сказано в сообщении.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что белорусы выстояли в момент ковида, добавив:
— Вот сегодня уже американцы, которые троллили меня постоянно, признали…
Он подчеркнул, что необходимо беречь свое здоровье и пандемия коронавируса это показала.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в Сирии: «Начнется борьба за власть».
Тем временем перечь существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси: «Бумага, картон, подгузники, прокладки».
Также мы писали, что власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.