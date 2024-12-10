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Лукашенко сказал про белорусский опыт в борьбе с коронавирусом

Лукашенко заявил, что белорусы выстояли в момент коронавирусной инфекции.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Борисов сказал про белорусский опыт в борьбе с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что на прошлой неделе в СМИ появилась информацию о том, что в конгрессе США признали, что и локдаун сильно навредил в момент пандемии коронавирусной инфекции, и маски были не нужны. В связи с этим главе государства задали вопрос.

«Приятно ли Первому, что белорусский опыт борьбы с коронавирусом признали эффективным?» — сказано в сообщении.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что белорусы выстояли в момент ковида, добавив:

— Вот сегодня уже американцы, которые троллили меня постоянно, признали…

Он подчеркнул, что необходимо беречь свое здоровье и пандемия коронавируса это показала.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в Сирии: «Начнется борьба за власть».

Тем временем перечь существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси: «Бумага, картон, подгузники, прокладки».

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