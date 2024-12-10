Новым главой правительства Сирии может стать Рияд Хиджаб: что известно о политике

Переходное правительство в Сирии возглавит политик Рияд Хиджаб. Об этом сообщает французская газета Le Figaro, ссылаясь на собственные источники.
О Хиджабе известно, что ему 58 лет. Уроженец города Дейр-эз-Зор, политик по происхождению принадлежит к арабам-суннитам, составляющим большинство населения Сирии. С 1990-х годов он делал карьеру в правящей при Хафезе Асаде Партии арабского социалистического возрождения. В 2008 году Башар Асад назначил Хиджаба губернатором Кунейтры, а в 2011 году перевел его на пост губернатора Латакии.
Когда в 2011 году в Сирии начались антиправительственные выступления, Хиджабу доверили возглавить комитет по подавлению массовых беспорядков. В том же году он стал министром сельского хозяйства. В период с 23 июня по 6 августа 2012 года Хиджаб занимал пост премьер-министра Сирии, но после кратковременного пребывания в должности он бежал вместе со своей семьей в Иорданию. С тех пор политик находился в оппозиции к правящему режиму Башара Асада.
Несмотря на то, что Хиджаб вряд ли имеет серьезное влияние на участвовавшие в свержении сирийского президента вооруженные группировки, он выступает в роли более приемлемой и нейтральной фигуры. Приди к власти представители радикалов, США и Евросоюзу пришлось бы выстраивать коммуникацию с их лидером Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани. Этот человек руководит радикальной группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ).