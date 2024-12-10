Новым главой правительства Сирии может стать Рияд Хиджаб: что известно о политике

Когда в 2011 году в Сирии начались антиправительственные выступления, Хиджабу доверили возглавить комитет по подавлению массовых беспорядков. В том же году он стал министром сельского хозяйства. В период с 23 июня по 6 августа 2012 года Хиджаб занимал пост премьер-министра Сирии, но после кратковременного пребывания в должности он бежал вместе со своей семьей в Иорданию. С тех пор политик находился в оппозиции к правящему режиму Башара Асада.