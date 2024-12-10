Воронежцам рассказали, как можно задать вопрос Президенту Владимиру Путину

По данным телеканала «Россия-24», большинство вопросов, поступающих в кол-центр программы, касаются инфраструктуры и транспортной доступности в регионах, сферы здравоохранения, а также льгот, пособий и поддержки семей государством. Кроме того, значительное количество обращений связано с темой специальной военной операции. В топ-5 актуальных вопросов также вошли пенсии и учет рабочего стажа. Операторы работают с 8:00 до 20:00, сменяя друг друга каждые два часа, а ночью все звонки принимает робот-автоответчик.