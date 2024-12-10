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Воронежцам рассказали, как можно задать вопрос Президенту Владимиру Путину

Прямая линия с главой государства состоится 19 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 19 декабря, Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию, которая будет совмещена с пресс-конференцией. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00. Жители Воронежской области также могут отправить свой вопрос одним из способов:

В ходе прямого эфира глава государства не только ответит на вопросы жителей страны и журналистов, а также подведет итоги уходящего года. Вопросы от россиян будут приниматься до окончания программы.

По данным телеканала «Россия-24», большинство вопросов, поступающих в кол-центр программы, касаются инфраструктуры и транспортной доступности в регионах, сферы здравоохранения, а также льгот, пособий и поддержки семей государством. Кроме того, значительное количество обращений связано с темой специальной военной операции. В топ-5 актуальных вопросов также вошли пенсии и учет рабочего стажа. Операторы работают с 8:00 до 20:00, сменяя друг друга каждые два часа, а ночью все звонки принимает робот-автоответчик.

В 2023 году пресс-конференция и прямая линия Президента России Владимира Путина продлились четыре часа. За это время Президент ответил на 67 вопросов. РИА «Воронеж» собрало ответы на самые острые вопросы от жителей страны.

Путин Владимир