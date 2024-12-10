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Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить вопрос поставок газа и энергоснабжения — Игнатьев

В Приднестровье заявляют, что, несмотря на крайне острый вопрос обеспечения региона газом после 1 января, Кишинев на недавних переговорах в Бендерах эту тему не поднимал.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА Новости, что Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить вопрос поставок газа и энергоснабжения и не инициировал создание рабочих групп.

«Ни Олег Серебрян (вице-премьер по реинтеграции), ни его предшественники не выходили с идеей о специальном обсуждении вопроса поставок газа и энергоснабжения в рамках переговорного процесса, не включали данную тему в повестку в последние несколько лет и не инициировали создание профильных экспертных (рабочих) групп», — сказал Игнатьев.

По его словам, Олег Серебрян не поднимал газовую проблему и 19 ноября, на заседании политических представителей по приднестровскому урегулированию. Это могут подтвердить посредники и наблюдатели, лично присутствовавшие на заседании, уточнил Игнатьев.

«Видимо, на фоне назревающих проблем представители Кишинева пытаются как-то оправдать свое бездействие и неготовность к предметной работе с Приднестровьем. Но такие выдумки легко проверяются, хоть и оставляют неприятный осадок», — сказал он.

Накануне лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения из-за возможного прекращения поставок газа. При этом будет рационализировано потребление энергоносителей. Режим ЧП может вступить в силу уже с 11 декабря, сроком на 30 суток.

энергетика