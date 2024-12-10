Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить вопрос поставок газа и энергоснабжения — Игнатьев

«Ни Олег Серебрян (вице-премьер по реинтеграции), ни его предшественники не выходили с идеей о специальном обсуждении вопроса поставок газа и энергоснабжения в рамках переговорного процесса, не включали данную тему в повестку в последние несколько лет и не инициировали создание профильных экспертных (рабочих) групп», — сказал Игнатьев.