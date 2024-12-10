В Кремле прокомментировали слова Нарышкина о скором достижении целей СВО

Поставленные Россией цели могут быть достигнуты как путем продолжения военной спецоперации на Украине, так и через переговоры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова директора СВР Сергея Нарышкина о том, что РФ близка к достижению целей СВО.