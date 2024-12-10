Австралия впервые запустила крылатую ракету «Томагавк»

Многоцелевая высокоточная крылатая ракета имеет дальность действия до 2500 км. Она движется к цели на предельно малых высотах и способна огибать рельеф местности. Ракеты уже поставлены на вооружение ВМС США. «Томагавками» также вооружен Королевский военно-морской флот Великобритании.