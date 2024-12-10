Австралия впервые запустила крылатую ракету «Томагавк»

О приобретении и запуске американского оружия большой дальности стратегического и тактического назначения с эсминца «Брисбен» сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.
Правительство Австралии планирует закупить у США еще партию «Томагавков» для реализации стратегии национальной обороны. Боевой арсенал страны усилят более 200 крылатых ракет. Местом их размещения станет эсминец класса «Хобарт», подводные лодки класса «Вирджиния», фрегаты класса «Хантер» и другие платформы военно-морских сил Австралии.
Всего Австралийский Союз намерен выделить 1,3 млрд долларов на покупку ракет «Томагавк», рассказывают «Ведомости».
Многоцелевая высокоточная крылатая ракета имеет дальность действия до 2500 км. Она движется к цели на предельно малых высотах и способна огибать рельеф местности. Ракеты уже поставлены на вооружение ВМС США. «Томагавками» также вооружен Королевский военно-морской флот Великобритании.