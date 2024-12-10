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CNN: администрация США торопится заключить сделку по Газе до инаугурации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американская администрация во главе с Джо Байденом все активнее сотрудничает с членами новой администрации, чтобы достичь сделки о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, между командами была налажена тесная координация. В частности, представители команды Байдена, директор ЦРУ США Уильям Бернс и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, поддерживают контакты с будущим спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, который в конце ноября посетил Израиль и Катар, утверждают источники.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может гарантировать, что сделка по Газе будет заключена при действующей администрации. В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью порталу Axios, что Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своего возвращения в Белый дом.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря 2023 года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

27—28 октября в Дохе прошел очередной раунд консультаций по сектору Газа с участием главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Стороны вновь не смогли согласовать условия прекращения огня в палестинском анклаве.

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