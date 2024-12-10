CNN: администрация США торопится заключить сделку по Газе до инаугурации Трампа

По их словам, между командами была налажена тесная координация. В частности, представители команды Байдена, директор ЦРУ США Уильям Бернс и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, поддерживают контакты с будущим спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, который в конце ноября посетил Израиль и Катар, утверждают источники.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может гарантировать, что сделка по Газе будет заключена при действующей администрации. В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью порталу Axios, что Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своего возвращения в Белый дом.
В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря 2023 года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.