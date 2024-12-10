Нижегородские власти хотят использовать средства дольщиков в реконструкции ОКН

Как сообщила в своем Telegram-канале гендиректор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева, в Совете Федерации обсудили меры поддержки для сохранения ОКН.
На федеральном уровне решили поддержать нижегородскую инициативу по долевой реконструкции ОКН в многоквартирные дома. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде минимум два объекта культурного наследия планируют реконструировать в дома: Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе и «Дом чекиста» в Нижегородском районе.
Светлана Чупшева рассказала, что Министерство культуры и ДОМ.РФ подготовили изменения в федеральное законодательство, касающиеся сохранения ОКН. А правительство РФ анонсировало возможность льготного займа в рамках программы сохранения не менее 1 тыс. объектов до 2030 года.
АСИ предлагает пересмотреть критерии отбора объектов, которые могут претендовать на господдержку. Сейчас попасть в программу может только объект, находящийся в неудовлетворительном состоянии.
Среди других предложений — включение ОКН, находящихся не только в федеральной, но также в региональной, муниципальной и частной собственности; максимальный порог ставки по льготному кредиту не более 10%.
Также Светлана Чупшева предложила освободить памятники архитектуры в частной собственности от «очевидно избыточной необходимости прохождения Главгосэкспертизы» и распространить на них общие требования Градостроительного кодекса.