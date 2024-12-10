Bloomberg: Польша призвала Германию стать лидером по расходам на оборону

Томчик также поддержал идею новых схем финансирования, в том числе выпуск совместных долговых обязательств ЕС для финансирования военных расходов. На его взгляд, это «позволит нам покупать больше и усовершенствовать подготовку». Берлин выступает против совместного выпуска долговых обязательств, говорится в статье.
Сегодня в Европе отмечается кризис лидерства. Мы должны требовать большего от центра Европы, особенно от Германии.
Томчик отвечает за выделение не менее 10 млрд злотых (2,35 млрд евро) на укрепление границы Польши с Белоруссией и Калининградской областью. Варшава запросила у ЕС финансирование этого плана, который включает строительство противотанковых заграждений, траншей и укреплений.
Трамп также поставил под сомнение поддержку его страной союзников по НАТО, если их расходы на оборону не достигнут 2%-ного целевого уровня. Хотя Польша сейчас лидирует среди членов НАТО по расходам на обору, дальнейшее наращивание военного потенциала, вероятно, обременит ее бюджет.
Такие данные приводит Министерство обороны страны. После того как ФРГ впервые достигла 2%-ного целевого уровня НАТО, канцлер Олаф Шольц пообещал продолжить наращивать военные расходы. Для покрытия затрат на укрепление своих вооруженных сил Берлин создал специальный трехлетний фонд, финансируемый за счет заемных средств, в размере 100 млрд евро.
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг жалобы на то, что Германия делает слишком мало. Он отметил, что ФРГ уступает только США в поддержке Украины, и пообещал неуклонно увеличивать затраты, назвав специальный фонд «первым шагом» в поддержании расходов.
Новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс на прошлой неделе представил новый механизм совместного заимствования для военных расходов: в следующие 10 лет блок планирует выделить на безопасность около 500 млрд евро. По словам Томчика, совместные закупки большого количества военной техники государствами-членами ЕС могут открыть окно возможностей для более выгодных сделок с новой администрацией США.