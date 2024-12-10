Bloomberg: Польша призвала Германию стать лидером по расходам на оборону

Трамп также поставил под сомнение поддержку его страной союзников по НАТО, если их расходы на оборону не достигнут 2%-ного целевого уровня. Хотя Польша сейчас лидирует среди членов НАТО по расходам на обору, дальнейшее наращивание военного потенциала, вероятно, обременит ее бюджет.