Путин повысил в званиях главу СУ СК по Волгоградской области и его первого зама

Напомним, Василий Семенов возглавил СУ СК по Волгоградской области в декабре 2018 года. Ранее он руководил аналогичным ведомством в Астраханской области. В Волгограде он начал службу в звании генерал-майора. Дмитрий Буравцов был назначен первым заместителем главы регионального СК в мае 2022 года. До этого он работал в структуре следственного комитета в Брянске.