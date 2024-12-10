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Сергей Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта

Запуск светофоров на обновлённом участке ожидается уже на этой неделе.

Источник: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что работы по реконструкции четырёхкилометрового участка Сыропятского тракта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подходят к концу. Открытие обновлённой дороги состоится уже в ближайшие дни.

В ходе реконструкции Сыропятский тракт стал шире и безопаснее. Встречные полосы движения теперь разделены барьерным ограждением, что позволит снизить риск аварий. Дополнительно обустроены велодорожка и тротуар, которых здесь раньше не было.

Для удобства пассажиров междугородних рейсов и дачников установили 10 новых остановок общественного транспорта. Также специалисты организовали систему водоотведения: вдоль трассы построили ливневую канализацию открытого типа.

Особое внимание уделили благоустройству территории. Осенью вдоль Сыропятского тракта высадили более 10 тысяч деревьев и кустарников ценных пород. Прилегающие участки засеяли многолетними травами.

Кроме того, в ближайшие два дня подрядчик — компания «СибРос» — проведёт тестовый запуск линии наружного освещения и светофоров.