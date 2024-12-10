Сергей Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что работы по реконструкции четырёхкилометрового участка Сыропятского тракта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подходят к концу. Открытие обновлённой дороги состоится уже в ближайшие дни.
В ходе реконструкции Сыропятский тракт стал шире и безопаснее. Встречные полосы движения теперь разделены барьерным ограждением, что позволит снизить риск аварий. Дополнительно обустроены велодорожка и тротуар, которых здесь раньше не было.
Для удобства пассажиров междугородних рейсов и дачников установили 10 новых остановок общественного транспорта. Также специалисты организовали систему водоотведения: вдоль трассы построили ливневую канализацию открытого типа.
Особое внимание уделили благоустройству территории. Осенью вдоль Сыропятского тракта высадили более 10 тысяч деревьев и кустарников ценных пород. Прилегающие участки засеяли многолетними травами.
Кроме того, в ближайшие два дня подрядчик — компания «СибРос» — проведёт тестовый запуск линии наружного освещения и светофоров.