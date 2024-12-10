Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента

«Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года и всячески не допустить выборов шестого президента Грузии, что искусственно приведет к государственному кризису», — говорится в заявлении ведомства.
Парламент страны назначил выборы главы государства на 14 декабря, они должны пройти в здании законодательного собрания.
Президента впервые будет избирать коллегия выборщиков. В нее вошли 300 человек: 150 членов парламента, 20 депутатов Верховного совета Абхазии, независимость которой Грузия не признает, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 109 представителей органов местного самоуправления.
В первом туре избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если избрать главу государства в первом туре не получится, в этот же день состоится второй тур. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.
Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря, но она уже заявила, что не сложит свои полномочия и объявила себя единственным законным представителем власти в стране.