Лукашенко рассказал, где в Беларуси планируют разместить «Орешник»

«Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены», — сказал Президент.
Он заметил, что в том числе поэтому противники его стали называть диктатором: «Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось».
«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: “Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете”. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился», — добавил Президент.