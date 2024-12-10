Лукашенко рассказал, где в Беларуси планируют разместить «Орешник»

«Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены», — сказал Президент.



Он заметил, что в том числе поэтому противники его стали называть диктатором: «Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось».