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Президент Грузии рассказала о поезде перед президентским дворцом

Перед дворцом президента в Грузии установили поезд. Об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, утончив, что пока неизвестно, кто на нем поедет, ее слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — заявила она.

Как отметили журналисты, поезд, о котором говорит президент Грузии, может быть новогодней декорацией, установленной городскими властями Тбилиси.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в Грузии. Она отметила, что также рассказала им о «чрезвычайно тревожных репрессиях в отношении народа Грузии».