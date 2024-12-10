Президент Грузии рассказала о поезде перед президентским дворцом

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в Грузии. Она отметила, что также рассказала им о «чрезвычайно тревожных репрессиях в отношении народа Грузии».