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В Кремле назвали отставку Асада его личным решением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее на Ближнем Востоке после ухода президента Сирии Башара Асада «периодом неопределенности». Представитель Кремля добавил, что РФ продолжает взаимодействовать со всеми ближневосточными странами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуацию на Ближнем Востоке на брифинге Дмитрий Песков заговорил, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Россия сохранением своего влияния в регионе после того, как Дамаск взяли под контроль оппозиционные группировки.

«Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не приостановила диалог со всеми странами на фоне нестабильной ситуации в Сирии, сообщает «РИА Новости».

Представитель Кремля сообщил, что бывший глава Сирии Башар Асад самостоятельно принимал решение о своей отставке. Вопрос о роли России в организации перелета экс-президента и его семьи в Москву и предоставлении ему убежища Песков оставил без комментариев.

Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное без комментариев.

Дмитрий Песков

Решение уйти в отставку президент Сирии Башар Асад принял 8 декабря, после того как отряды вооруженной оппозиции захватили Дамаск. Он установил контакт с участниками конфликта, дал распоряжение мирно передать власть и отбыл в Россию вместе с семьей. Россия предоставила убежище бывшему сирийскому лидеру и его родным.

Песков Дмитрий