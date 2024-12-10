В Кремле назвали отставку Асада его личным решением

Ситуацию на Ближнем Востоке на брифинге Дмитрий Песков заговорил, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Россия сохранением своего влияния в регионе после того, как Дамаск взяли под контроль оппозиционные группировки.
«Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не приостановила диалог со всеми странами на фоне нестабильной ситуации в Сирии, сообщает «РИА Новости».
Представитель Кремля сообщил, что бывший глава Сирии Башар Асад самостоятельно принимал решение о своей отставке. Вопрос о роли России в организации перелета экс-президента и его семьи в Москву и предоставлении ему убежища Песков оставил без комментариев.
Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное без комментариев.
Решение уйти в отставку президент Сирии Башар Асад принял 8 декабря, после того как отряды вооруженной оппозиции захватили Дамаск. Он установил контакт с участниками конфликта, дал распоряжение мирно передать власть и отбыл в Россию вместе с семьей. Россия предоставила убежище бывшему сирийскому лидеру и его родным.