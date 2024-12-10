Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии

«Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот “Орешник”», — подчеркнул глава Белоруссии.