Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: “А, это шутка, никто ничего не ввез”. Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — сказал глава государства.
По его словам, он предупредил всех противников, что на любое нарушение госграницы последует мгновенный ответ.
«Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот “Орешник”», — подчеркнул глава Белоруссии.
Он также отметил, что применение ядерного оружия — большая ответственность. Как напомнил Лукашенко, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «никто еще кнопку ядерного оружия не нажал».
Москва и Минск в 2023 году договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Как подчеркивал Владимир Путин, контроль над ним сохраняется за Россией.
В Белоруссии дислоцированы ракетные комплексы «Искандер». Как сообщал Лукашенко, они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
В соответствии с обновленной ядерной доктриной, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.