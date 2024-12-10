Обращения к Путину и отказ Киева от переговоров. Темы брифинга Пескова

Поступающие обращения граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, отказ Киева от переговоров о мире и продолжение специальной военной операции, отношения с Абхазией и ситуация на Ближнем Востоке стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.