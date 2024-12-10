Обращения к Путину и отказ Киева от переговоров. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин на сегодняшнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудит с правозащитниками систему школьного образования, тему мигрантов и механизмы поиска пропавших без вести в зоне спецоперации.
Среди других тем заседания — развитие правозащитной системы в РФ, проблемы уголовно-исполнительной системы, развитие налоговых стимулов в контексте товарной благотворительности, установление бессрочного пониженного тарифа страховых взносов для некоторых НКО, а также плановая медицинская помощь людям без определенного места жительства.
Во второй половине дня у российского лидера возможен международный контакт.
О возможности переговоров с Украиной
Спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты цели, поставленные российским президентом: «Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров».
Украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому спецоперация «продолжается до победного конца».
О прямой линии Путина
Количество обращений на прямую линию с Путиным перевалило за 300 тыс.: «Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста».
Кремль фиксирует большой интерес граждан к предстоящей прямой линии с главой государства.
Именно женщины направляют наибольшее количество обращений.
Поступающие на прямую линию обращения позволили составить представление о десятке основных проблем, волнующих людей: «Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону».
Путину уже докладывают о содержании принятых на прямую линию обращений.
GigaChat Сбера очень эффективно помогает анализировать поступающие обращения, «с тем чтобы потом уже информировать президента».
Обращения детей на прямую линию с «заказом подарков» не останутся без внимания, хотя удовлетворить все просьбы невозможно.
О ситуации на Ближнем Востоке
Экс-президент Сирии Башар Асад лично принял решение оставить должность: «Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное без комментариев».
Необходимо провести глубокий анализ происходящего на Ближнем Востоке после ухода Асада: «Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности».
Россия продолжает диалог со всеми странами Ближнего Востока, со многими из них интересы Москвы пересекаются.
Об отношениях с Абхазией
Россия и Абхазия продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых соглашение об инвестпроектах и социального обеспечения жителей республики.
Об инициативе перенести Соловецкий камень с Лубянки
Кремль не комментирует инициативу перенести Соловецкий камень с Лубянки: «Это прерогатива города, город принимает подобные решения, мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться».