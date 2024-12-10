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Касым-Жомарт Токаев подарил школе в Хромтау автобус

Президенту показали классы и ознакомили с особенностями образовательного процесса.

Источник: Акорда

Президент Казахстана посетил Хромтаускую среднюю школу № 1. Касым-Жомарт Токаев ознакомлен с особенностями образовательного процесса и лабораторной работой учащихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как рассказали президенту, учебное заведение участвует в пилотном проекте «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий».

Проект нацелен на повышение качества и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах. В рамках проекта педагоги обмениваются опытом в дистанционном режиме.

Глава государства посетил открытый урок, в котором в онлайн-режиме приняли участие учащиеся других сельских школ.

По завершении осмотра Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус, который сделает более доступным образование для детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах.