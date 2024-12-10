Продвижение Израиля в Сирии: зачем осуществляется и каковы перспективы

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в 20 километрах от столицы Сирии, Дамаска. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.
После свержения президента Башара Асада израильские войска начали стремительное продвижение по сирийской территории. По информации арабской прессы, они заняли все Голанские высоты и вошли в целый ряд населенных пунктов страны.
В беседе с RT российский политолог Евгений Михайлов прогнозирует, что ряд стран постарается после падения режима Башара Асада установить контроль над отдельными частями Сирии. По мнению эксперта, в этом случае страну ждет «печальная судьба».
Политический обозреватель «Царьград ТВ» Андрей Пинчук назвал Турцию и Израиль бенефициарами смены власти в Сирии. Обе страны значительно укрепили свое влияние. Так, Израилю падение режима Асада позволило существенно ослабить позиции Ирана и угрозу со стороны проиранских группировок, действовавших на сирийской территории.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал оккупацию израильскими войсками части территории Сирии нарушением международного права. Эксперт также предостерег: первое время радикалы, свергнувшие Асада, представляются еврейскому государству меньшим злом, но все может измениться.
По мнению Долгова, Асад был предсказуемым для Израиля политиком, в отличие от сил, которые сейчас пришли к власти в Сирии сейчас. Иными словами, обольщаться израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху не стоит.