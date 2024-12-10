ИИ составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина

«Топ-5 был создан именно искусственным интеллектом, который в этом году действительно очень сильно помогает операторам кол-центра. Он весьма хорошо распознает речь: чтобы расшифровать голосовое сообщение, искусственному интеллекту понадобится меньше семи секунд. Технологии позволят сотрудникам экономить несколько месяцев работы после окончания сбора вопросов», — пояснили в эфире.