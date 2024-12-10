ИИ составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина

«По последним данным, которые обновились буквально час назад, топ-5 самых популярных тем, которые интересуют граждан, — это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчет пенсий», — говорится в материале.
Как отмечает телеканал, рейтинг обновляется несколько раз в день, но эти темы остаются в числе самых популярных.
«Топ-5 был создан именно искусственным интеллектом, который в этом году действительно очень сильно помогает операторам кол-центра. Он весьма хорошо распознает речь: чтобы расшифровать голосовое сообщение, искусственному интеллекту понадобится меньше семи секунд. Технологии позволят сотрудникам экономить несколько месяцев работы после окончания сбора вопросов», — пояснили в эфире.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8−800−200−40−40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.