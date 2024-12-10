Приднестровье не прекратит поставку электроэнергии в правобережную Молдову, если будет газ

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек — Sputnik. В случае, если поставки природного газа в Приднестровье сохранятся, продолжатся и поставки из региона электроэнергии, это следует из поправки, внесенной лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в свой указ от 9 декабря.
Напомним, указ касается введения в регионе чрезвычайного экономического положения в связи с возможным кризисом из-за прекращения поставок газа. Оно предполагается сроком на 30 суток и предусматривает рационализацию потребления голубого топлива и других энергоресурсов.
Однако во вторник, 10 декабря, в указ была внесена поправка, предусматривающая «установление запрета на экспорт энергоресурсов организациями (за исключением экспорта электроэнергии, при условии сохранения поставок природного газа)».
Также указом Вадима Красносельского среди прочего предусмотрено создание госрезерва энергоресурсов, особый порядок закупки газа и других энергоресурсов, а также приоритет на первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан.
Документ будет направлен для утверждения в Верховный совет Приднестровья и вступит в силу по истечении шести часов после обнародования. Таким образом, начать действовать режим ЧС может уже в среду, 11 декабря.
Основой для решения о введении режима ЧС послужила неопределенность в вопросах поставок природного газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.
В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.