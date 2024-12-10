Лукашенко объяснил свержение Асада необходимостью построить газопровод

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление. В ночь на 8 декабря они захватили столицу Дамаск, а Асад покинул страну на самолете. Экс-президент прибыл с семьей в Москву и получил от России убежище. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение оставить пост президента было личным решением Асада.