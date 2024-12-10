Лукашенко объяснил свержение Асада необходимостью построить газопровод

«Надо было сломать. Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря», — отметил он.
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление. В ночь на 8 декабря они захватили столицу Дамаск, а Асад покинул страну на самолете. Экс-президент прибыл с семьей в Москву и получил от России убежище. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение оставить пост президента было личным решением Асада.
В США заявили, что не предвидели падение правительства Асада. Подобная ситуация также возникла из-за «ослабления военного потенциала России, а также ослабления военного потенциала Ирана и “Хезболлы”», отметили в Госдепе.