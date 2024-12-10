Bloomberg: в венгерской политике появилась новая звезда, и это не Виктор Орбан

Хотя выборы в стране пройдут не ранее 2026 года, агитация уже в самом разгаре. Спустя несколько недель после того, как в феврале телегеничный Мадьяр опубликовал видеоинтервью, ставшее вирусным, связанная с ним политическая группа набрала 13% голосов избирателей. Через три месяца «Тиса» на выборах в Европейский парламент получила уже 30%, уступив только «Фидес». А судя по последнему опросу, рейтинг «Тисы» вырос до 47% против 36% у «Фидес».