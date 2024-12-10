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Bloomberg: в венгерской политике появилась новая звезда, и это не Виктор Орбан

Критики Виктора Орбана годами ждали человека, который мог бы убедительно бросить вызов его все более авторитарному правлению в Венгрии. И практически никто не делал ставку на Петера Мадьяра, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, 43-летний Мадьяр — бывший дипломат, некогда ярый сторонник венгерского премьер-министра Орбана и член правящей партии «Фидес». Бывшая жена Мадьяра до прошлого года была министром юстиции Венгрии, а его лучший друг — ключевым министром в кабинете Орбана. Сам Мадьяр был главой государственной компании — должность, которую зачастую получают люди с политическими связями.

Поэтому, когда в начале этого года Мадьяр начал осуждать крайности 14-летнего пребывания Орбана у власти, некоторые заподозрили, что премьер-министр придумал уловки, чтобы направить возмущение в нужное русло. Но сейчас мало кто так думает.

Судя по последним опросам, менее чем за 10 месяцев новая партия Мадьяра «Тиса» добилась успеха, опередив партию Орбана «Фидес» на 11%. За последние 18 лет это не удавалось ни одной венгерской партии.

По словам Мадьяра, его партия «находится на подъеме», поскольку в стране растет разочарование из-за кризиса стоимости жизни, а обвинения в широко распространенной коррупции отталкивают избирателей от премьер-министра, который до сих пор внутри и за пределами Венгрии казался неуязвимым.

Все больше людей начинают верить, что правящую элиту можно победить. Мы только начинаем.

Петер Мадьяр
лидер венгерской партии «Тиса»

Поворот политической судьбы Орбана на родине контрастирует с его победами за рубежом. Его союзник Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом. Во Франции после свержения правительства усиливает позиции Марин Ле Пен. Ее партия является крупнейшей в правом альянсе «Патриоты за Европу», который был детищем Орбана.

Хотя выборы в стране пройдут не ранее 2026 года, агитация уже в самом разгаре. Спустя несколько недель после того, как в феврале телегеничный Мадьяр опубликовал видеоинтервью, ставшее вирусным, связанная с ним политическая группа набрала 13% голосов избирателей. Через три месяца «Тиса» на выборах в Европейский парламент получила уже 30%, уступив только «Фидес». А судя по последнему опросу, рейтинг «Тисы» вырос до 47% против 36% у «Фидес».

Я не видел ничего подобного тому, что удалось сделать Мадьяру.

Эндре Ханн
глава Median, один из самых опытных социологов в Венгрии

«Тиса» набирает поддержку среди раздробленных оппозиционных партий, что представляет угрозу для Орбана, который рассчитывал использовать разногласия в лагере оппозиции. Мадьяр даже утверждает, что его партия начала привлекать сторонников правящей партии Орбана. «Я из семьи правых, я всегда голосовал за “Фидес”, поэтому я знаю их и точно знаю избирателей, которых они оставили на обочине», — заявил Мадьяр.

Внутри «Фидес» считают, что премьер-министр слишком озабочен внешнеполитическими вопросами, в результате чего допустил появление авторитетной оппозиции.

Когда в июле Венгрия приняла на себя председательство в ЕС, Орбан неожиданно занялся миротворческой миссией, что вызвало бурю недовольства у союзников по ЕС и НАТО, а также у Киева. В частности, он провел ряд несогласованных встреч с Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Впрочем, это укрепило известность 61-летнего Орбана, который стал иконой крайне правых благодаря своей антисистемной и часто пророссийской риторики и кажущейся политической непобедимости дома. Трамп даже похвалил его за жесткий контроль, назвав «фантастическим лидером» и «боссом». Однако пока Орбан действует на международной арене, его партия «Фидес» продолжает сдавать позиции.

По мнению Мадьяра, «Фидес» удерживает позиции только благодаря государственному медийному аппарату. «Это будет похоже на “Шоу Трумана”, — сказал Мадьяр, ссылаясь на популярный фильм с Джимом Керри, который играет персонажа, не осознающего фальшивый мир, в котором он живет. — Как только люди столкнутся с реальностью, поддержка “Фидес” рухнет».

Но для этого Мадьяру придется преодолеть множество препятствий. Скептики сомневаются, что он сохранит импульс в течение долгих месяцев до выборов 2026 года.

К тому же его действия похожи на «шоу одного актера»: лидер «Тисы» признал сложность создания партии, которая для участия в следующих парламентских выборах сможет выдвинуть 106 кандидатов.

Да и реакция Орбана не заставила себя ждать. В пятницу он заявил государственному радио: «В Брюсселе хотят, чтобы в Венгрии было правительство, подконтрольное им… Они хотят смены правительства». Более того, в парламенте, в котором доминирует «Фидес», сейчас рассматривают идею «перекройки избирательной карты», чтобы убрать некоторые округа в Будапеште, где доминирует оппозиция.