Bloomberg: в венгерской политике появилась новая звезда, и это не Виктор Орбан

Согласно статье, 43-летний Мадьяр — бывший дипломат, некогда ярый сторонник венгерского премьер-министра Орбана и член правящей партии «Фидес». Бывшая жена Мадьяра до прошлого года была министром юстиции Венгрии, а его лучший друг — ключевым министром в кабинете Орбана. Сам Мадьяр был главой государственной компании — должность, которую зачастую получают люди с политическими связями.
Поэтому, когда в начале этого года Мадьяр начал осуждать крайности 14-летнего пребывания Орбана у власти, некоторые заподозрили, что премьер-министр придумал уловки, чтобы направить возмущение в нужное русло. Но сейчас мало кто так думает.
По словам Мадьяра, его партия «находится на подъеме», поскольку в стране растет разочарование из-за кризиса стоимости жизни, а обвинения в широко распространенной коррупции отталкивают избирателей от премьер-министра, который до сих пор внутри и за пределами Венгрии казался неуязвимым.
Все больше людей начинают верить, что правящую элиту можно победить. Мы только начинаем.
Поворот политической судьбы Орбана на родине контрастирует с его победами за рубежом. Его союзник Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом. Во Франции после свержения правительства усиливает позиции Марин Ле Пен. Ее партия является крупнейшей в правом альянсе «Патриоты за Европу», который был детищем Орбана.
Хотя выборы в стране пройдут не ранее 2026 года, агитация уже в самом разгаре. Спустя несколько недель после того, как в феврале телегеничный Мадьяр опубликовал видеоинтервью, ставшее вирусным, связанная с ним политическая группа набрала 13% голосов избирателей. Через три месяца «Тиса» на выборах в Европейский парламент получила уже 30%, уступив только «Фидес». А судя по последнему опросу, рейтинг «Тисы» вырос до 47% против 36% у «Фидес».
Я не видел ничего подобного тому, что удалось сделать Мадьяру.
«Тиса» набирает поддержку среди раздробленных оппозиционных партий, что представляет угрозу для Орбана, который рассчитывал использовать разногласия в лагере оппозиции. Мадьяр даже утверждает, что его партия начала привлекать сторонников правящей партии Орбана. «Я из семьи правых, я всегда голосовал за “Фидес”, поэтому я знаю их и точно знаю избирателей, которых они оставили на обочине», — заявил Мадьяр.
Впрочем, это укрепило известность 61-летнего Орбана, который стал иконой крайне правых благодаря своей антисистемной и часто пророссийской риторики и кажущейся политической непобедимости дома. Трамп даже похвалил его за жесткий контроль, назвав «фантастическим лидером» и «боссом». Однако пока Орбан действует на международной арене, его партия «Фидес» продолжает сдавать позиции.
По мнению Мадьяра, «Фидес» удерживает позиции только благодаря государственному медийному аппарату. «Это будет похоже на “Шоу Трумана”, — сказал Мадьяр, ссылаясь на популярный фильм с Джимом Керри, который играет персонажа, не осознающего фальшивый мир, в котором он живет. — Как только люди столкнутся с реальностью, поддержка “Фидес” рухнет».
К тому же его действия похожи на «шоу одного актера»: лидер «Тисы» признал сложность создания партии, которая для участия в следующих парламентских выборах сможет выдвинуть 106 кандидатов.
Да и реакция Орбана не заставила себя ждать. В пятницу он заявил государственному радио: «В Брюсселе хотят, чтобы в Венгрии было правительство, подконтрольное им… Они хотят смены правительства». Более того, в парламенте, в котором доминирует «Фидес», сейчас рассматривают идею «перекройки избирательной карты», чтобы убрать некоторые округа в Будапеште, где доминирует оппозиция.