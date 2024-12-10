Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ

«Успешный опыт интеграции в экономику цифровых решений предлагаем транслировать на сферы государственного управления и образования. Видим потенциал для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта», — сказал Мантуров в рамках 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.