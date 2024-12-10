Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия видит потенциал для расширения сотрудничества с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Успешный опыт интеграции в экономику цифровых решений предлагаем транслировать на сферы государственного управления и образования. Видим потенциал для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта», — сказал Мантуров в рамках 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.
Он добавил, что в рамках непродовольственной торговли растет значение электронного ритейла. В Узбекистане успешно работают российские компании Ozon и Wildberries. Существенная часть реализуемой на этих площадках продукции — узбекистанского производства.