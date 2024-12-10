Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025

При этом Лукашенко не исключил того, что решение о размещении «Орешника» в Беларуси может быть не совсем популярным шагом перед президентскими выборами. Однако заметил, что страна живет не одни днем и «не одними выборами». И что очень важно на будущее сохранить безопасность.