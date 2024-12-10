Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед президентскими выборами, которые состоятся в 2025 году, сообщает БелТА.
В частности, Александр Лукашенко говоря о размещении на территории Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник» заметил, что если в стране будет такое обычное мощное оружие, то враги крепко подумаю «прежде чем к нам сунуться с танками». Белорусский лидер обратил внимание, что, например, поляки закупают танки «от Кореи до Америки» и ставят на вооружение другие БМП, ракеты.
— Они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный, — уверен он.
Глава Беларуси добавил, что против ракетного комплекса «Орешник», который невозможно перехватить или сбить, «противоядия нет».
При этом Лукашенко не исключил того, что решение о размещении «Орешника» в Беларуси может быть не совсем популярным шагом перед президентскими выборами. Однако заметил, что страна живет не одни днем и «не одними выборами». И что очень важно на будущее сохранить безопасность.
— Для нас очень важно. Чтобы мы и вы могли спокойно прийти на предприятие работать и зарабатывать, — подытожил президент.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии. И сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Еще белорусский президент сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников.
Также глава республики сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок.