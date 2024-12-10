Экс-глава минимущества Ростовской области Евгений Осыченко прокомментировал свое увольнение

По словам Осыченко, он провел свой последний рабочий день в правительстве региона как обычно проводит рабочий день. Ежедневно министр выпивал чашку утреннего кофе, по понедельникам обсуждал планы на неделю, посещал оперативное заседание губернатора и заседание правительства, затем занимался разбором почты и общением с начальниками отделов по текущим вопросам.
«Даже планы на будущее. В общем обычный понедельник», — рассказал в соцсети Осыченко.
Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 9 декабря уволил с поста министра имущественных и земельных отношений Евгения Осыченко. Временно исполнять обязанности министра назначен его заместитель Станислав Хлудин.
Евгений Осыченко окончил МГУ, является кандидатом юридических наук. Донское минимущество возглавил с декабря 2020 года. Ранее руководил юридическим комитетом областного правительства и правовым управлением при губернаторе.
Ранее мы сообщали, что поста замгубернатора-министра транспорта Ростовской области лишился и задержанный Виталий Кушнарев.