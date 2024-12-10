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Экс-глава минимущества Ростовской области Евгений Осыченко прокомментировал свое увольнение

Бывший глава минимущества Ростовской области Евгений Осыченко поделился мыслями после своего увольнения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Источник: Don24.ru

По словам Осыченко, он провел свой последний рабочий день в правительстве региона как обычно проводит рабочий день. Ежедневно министр выпивал чашку утреннего кофе, по понедельникам обсуждал планы на неделю, посещал оперативное заседание губернатора и заседание правительства, затем занимался разбором почты и общением с начальниками отделов по текущим вопросам.

«Даже планы на будущее. В общем обычный понедельник», — рассказал в соцсети Осыченко.

Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 9 декабря уволил с поста министра имущественных и земельных отношений Евгения Осыченко. Временно исполнять обязанности министра назначен его заместитель Станислав Хлудин.

Евгений Осыченко окончил МГУ, является кандидатом юридических наук. Донское минимущество возглавил с декабря 2020 года. Ранее руководил юридическим комитетом областного правительства и правовым управлением при губернаторе.

Ранее мы сообщали, что поста замгубернатора-министра транспорта Ростовской области лишился и задержанный Виталий Кушнарев.