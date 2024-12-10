Экс-глава минимущества Ростовской области Евгений Осыченко прокомментировал свое увольнение

По словам Осыченко, он провел свой последний рабочий день в правительстве региона как обычно проводит рабочий день. Ежедневно министр выпивал чашку утреннего кофе, по понедельникам обсуждал планы на неделю, посещал оперативное заседание губернатора и заседание правительства, затем занимался разбором почты и общением с начальниками отделов по текущим вопросам.