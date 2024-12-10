Мухаммед аль-Башир назначен главой временного правительства Сирии

«Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству <…>. Оно будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года», — сказал аль-Башир по итогам совместного заседания Совета министров, прежде подчинявшегося Башару Асаду, и так называемого Правительства спасения, сформированного в ноябре 2017 года группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).