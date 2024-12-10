ЦИК принял документы у Сыранкова

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Лидер Компартии Беларуси Сергей Сыранков принес в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты, передает корреспондент Sputnik. Это первый претендент, который подал пакет документов на регистрацию.
В соответствии с избирательным законодательством, в пакете документов — письменное заявление о согласии баллотироваться, биографические данные, справка или копии документов об образовании, месте работы.
Также в пакете документов должна быть декларация о доходах за 2023 год.
До 21 декабря избирательные комиссии должны будут передать в Центризбирком проверенные подписные листы.
ЦИК принял и будет проверять подлинность документов и после этого примет решение.
Сыранков сообщил, что в поддержку его выдвижения в качестве кандидата в президенты собрано более 170 тысяч подписей. По законодательству, для регистрации кандидатом нужно собрать 100 тысяч достоверных подписей.
«Подан исчерпывающий перечень документов для регистрации меня в качестве кандидата в президенты».
Сыранков напомнил, что в минувшую пятницу в Беларуси завершился период сбора подписей.
«Благодаря слаженной работе инициативной группы, по всей стране были организованы на достаточно качественном уровне пикеты, проводились домовые обходы с целью сбора подписей. Сам процесс сбора подписей не был самоцелью. Для нас было очень важно пообщаться с избирателями, гражданами, чтобы понять, чем сегодня живут люди, какие проблемы их волнуют», — сказал Сыранков.
Регистрация кандидатов в президенты
Как ранее сообщал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, на 23 декабря запланировано заседание Центризбиркома по регистрации кандидатов в президенты.
Так же ранее была озвучена предварительная информация о том, что все претенденты на президентский пост уже собрали необходимые 100 тысяч подписей. Теперь их достоверность должны проверить районные, городские и областные избирательные комиссии и передать сведения в ЦИК.
Выборы в Беларуси
С 21 по 25 января 2025 года включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования — 26 января.
Итоги голосования Центризбирком установит не позднее 5 февраля.
При необходимости второй тур состоится не позднее 9 февраля 2025 года.
В настоящее время в избирательной президентской кампании участвуют пять претендентов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.