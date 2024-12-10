ЦИК принял документы у Сыранкова

«Благодаря слаженной работе инициативной группы, по всей стране были организованы на достаточно качественном уровне пикеты, проводились домовые обходы с целью сбора подписей. Сам процесс сбора подписей не был самоцелью. Для нас было очень важно пообщаться с избирателями, гражданами, чтобы понять, чем сегодня живут люди, какие проблемы их волнуют», — сказал Сыранков.