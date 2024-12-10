Путин проводит ежегодное заседание СПЧ

15:28.
15:27 Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, подчеркнул Путин.
15:26 Надо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, заявил Путин.
15:25 Цифровой кодекс в России необходим, предложения членов СПЧ будут в него включен, заверил Путин.
15:24 Народный ОПК стал серьезной отраслью, нужно активнее задействовать его потенциал, отметил Путин.
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15:22 Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
15:21 Одна из значимых задач — сохранение жизни и здоровья граждан, заявил Путин.
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15:19 Путин обсудит с членами СПЧ систему школьного образования и механизмы поиска пропавших без вести в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15:18 Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что часть встречи с Путиным удастся выделить для обсуждения миграционной политики.
15:17 Путин и члены СПЧ обменяются мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, сообщили в Кремле.
15:16 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание СПЧ «Газета.Ru» ведет трансляцию.