Мантуров рассказал об открытии технопарков в Узбекистане при участии России

«Мы не раз отмечали положительную практику создания в Узбекистане совместных индустриальных парков. Среди очевидных преимуществ такого формата кооперации — набор налоговых преференций и наличие готовой инфраструктуры. В дополнение к уже функционирующим площадкам в Чирчике и Джизаке в ближайшее время запустим еще две — в Навоийской и Бухарской областях», — сказал он в рамках 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.