В Сирии назвали срок работы переходного правительства

РАБАТ, 10 декабря. /ТАСС/. Срок работы переходного правительства Сирии, которое поручено сформировать Мухаммеду аль-Баширу, составит три месяца. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera источник в политическом управлении сирийской оппозиции, которая в конце минувшей недели установила контроль над Дамаском и многими другими городами страны.