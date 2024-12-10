В Сирии назвали срок работы переходного правительства

Правительство аль-Башира будет осуществлять работу в рамках переходного периода, который продлится три месяца«, — сказал собеседник телеканала. Приоритетами исполнительной власти он назвал “контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода [власти]”.
Источник Al Jazeera заверил, что «переходное правительство будет заниматься созданием предпосылок для работы постоянного правительства». «Консультации по формированию правительства продолжаются», — отметил он, добавив, что «министры правительства спасения продолжат свою работу в переходном правительстве».
Ранее Мухаммед аль-Башир возглавлял «Сирийское правительство спасения» с центром в Идлибе.