Экс-руководитель Соликамска уволился из районной управы

Сейчас обязанности первого зама исполняет начальник сектора по взаимодействию с административными органами Юрий Дудкин.
Игорь Давлетшин пришел в районную управу летом 2022 года, сменив на этом посту Василия Пастуха. Он считался членом команды главы района Александра Филиппова. Господин Филиппов покинул пост минувшим летом, по истечении срока контракта. Сейчас он трудоустроился в «Метафраксе». На пост главы района был приглашен Александр Коротких, начальник департамента имущественных отношений Вологодской области. Уход Игоря Давлетшина — первая крупная кадровая перестановка после смены власти в райадминистрации.
В 2000-х годах Игорь Давлетшин участвовал в выборах в Пермскую думу при поддержке движения «Патриоты Прикамья» бизнесмена Владимира Плотникова. Затем работал заместителем главы Соликамска по вопросам ЖКХ. С конца сентября 2015 года по февраль 2016-го исполнял обязанности главы города после досрочного ухода с должности руководителя Соликамска Сергея Девяткова. Господин Давлетшин планировал участвовать в конкурсе по отбору главы Соликамска, однако его кандидатура была заблокирована администрацией губернатора Виктора Басаргина. После этого Игорь Давлетшин несколько лет жил в Амурской области. Работал в областном министерстве ЖКХ, затем руководил ГБУ «Дирекция развития коммунального комплекса». С начала 2022 года возглавлял один из комитетов администрации Свердловского района.