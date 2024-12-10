Экс-руководитель Соликамска уволился из районной управы

В 2000-х годах Игорь Давлетшин участвовал в выборах в Пермскую думу при поддержке движения «Патриоты Прикамья» бизнесмена Владимира Плотникова. Затем работал заместителем главы Соликамска по вопросам ЖКХ. С конца сентября 2015 года по февраль 2016-го исполнял обязанности главы города после досрочного ухода с должности руководителя Соликамска Сергея Девяткова. Господин Давлетшин планировал участвовать в конкурсе по отбору главы Соликамска, однако его кандидатура была заблокирована администрацией губернатора Виктора Басаргина. После этого Игорь Давлетшин несколько лет жил в Амурской области. Работал в областном министерстве ЖКХ, затем руководил ГБУ «Дирекция развития коммунального комплекса». С начала 2022 года возглавлял один из комитетов администрации Свердловского района.