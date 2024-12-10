Нобелевские лауреаты выступили против назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава США

По словам авторов письма, назначение Кеннеди на пост министра «поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство Америки в сфере наук о здоровье, как в государственном, так и в коммерческом секторах». Обосновывая свою позицию, ученые указывают на взгляды и убеждения кандидата, которые вступают в противоречие с задачами министра здравоохранения по защите американцев.
Так, по словам ученых, Кеннеди является одним из самых известных в США противников вакцинации, в том числе от полиомиелита и кори, а также осуждает метод фторирования питьевой воды. Кроме того, он сторонник «теорий заговора о крайне успешных способах лечения СПИДа и других заболеваний».
В частности, Кеннеди утверждает, что СПИД вызывается не вирусом иммунодефицита человека, а развивается, оттого что иммунная система человека подорвана приемом лекарств. Он также «воинственный критик уважаемых ведомств (особенно Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств, Центров по контролю и профилактике заболеваний, Национальных институтов здоровья».
Кеннеди уже обещал, что сократит сотрудников некоторых отделов Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA), а также предложил заменить 600 сотрудников Национальных институтов здоровья лично им отобранными работниками.
В соцсетях он, в частности, написал следующее: «Если вы работаете в FDA и являетесь частью этой коррумпированной системы, у меня для вас есть два сообщения: 1. Сохраните вашу деловую документацию. 2. Пакуйте чемоданы». По мнению нобелевских лауреатов, глава Министерства здравоохранения «должен поддерживать и улучшать эти важные и высокоуважаемые институты и их сотрудников — а не угрожать им».