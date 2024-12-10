Нобелевские лауреаты выступили против назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава США

В соцсетях он, в частности, написал следующее: «Если вы работаете в FDA и являетесь частью этой коррумпированной системы, у меня для вас есть два сообщения: 1. Сохраните вашу деловую документацию. 2. Пакуйте чемоданы». По мнению нобелевских лауреатов, глава Министерства здравоохранения «должен поддерживать и улучшать эти важные и высокоуважаемые институты и их сотрудников — а не угрожать им».