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Токаев подчеркнул актуальность дуальной системы образования

Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж, передает DKnews.kz.

Источник: Акорда

Президент был проинформирован о том, что учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны. В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.

Директор колледжа Багдашжан Мулдашева рассказала Главе государства о передовых технологиях, применяемых в учебном процессе. В частности, внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.

После осмотра учебного заведения Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и выпускниками. Глава государства отметил актуальность дуальной системы образования, высоко оценив тесную взаимосвязь теории с обучением практическим навыкам в учебном процессе.

Президент подчеркнул, что горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. По его словам, следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности.

образование