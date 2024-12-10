Токаев подчеркнул актуальность дуальной системы образования

Президент был проинформирован о том, что учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны. В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.